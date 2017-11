Adrian Mutu Foundation | Mutu anunta centre de excelenta pentru copiii defavorizati: "Urmasii lui Mutu si Dobrin se pierd pe drum din cauza saraciei!"

Adrian Mutu a infiintat o fundatie care va ajuta copiii talentati din familiile sarace din Romania.

Mutu anunta Adrian Mutu Foundation, o fundatie menita sa promoveze sportul in randul copiilor, dar si sa ii ajute pe cei talentati sa ajunga departe.

Comunicatul lui Mutu

Fotbalul romanesc se afla intr-unul dintre cele mai grele momente alea sale. Cu o infrastructura inca precara, dublata de o scadere a interesului fata de fotbal cauzata de lipsa unor KOL cu o imagine atractiva, intregul fenomen fotbalistic din Romania pare ca se afla pe o panta descendeta. Acum este momentul ca prin implicarea directa in popularizarea fotbalului, dar si prin construirea de centre de excelenta sa incepem renasterea fotbalului romanesc.

Fundatia Adrian Mutu isi propune sa readuca fotbalul in prim plan, plecand de la „firul ierbii”, de la centrele de copii si juniori unde, de cele mai multe ori, viitorul Adrian Mutu, Gheorge Hagi sau Nicolae Dobrin se pierde pe drum din cauza lipsurilor si a saraciei. Fundatia Adrian Mutu isi propune nu doar sa fie schimbarea pe care vrea sa o vada in lume dar sa fie punctul de pornire al unei revolutii in felul in care sportul este privit in Romania. Credem cu putere ca saracia nu ar trebui sa opreasca talentele sa evolueze si, din acest motiv, vrem sa dezvoltam centre de excelenta fotbalistica in care copiii defavorizati sa poata practica fotbalul fara a avea costuri impovaratoare pentru parinti.

O alta misiune a noastra tine de popularizarea sportului in Romania. Cu o rata de sedentarism de 61% si cu o rata de supraponderabilitate de 41,6% (n. Potrivit "Obezitatea in Romania (ORO) - Prevalenta obezitatii si a factorilor de risc ai obezitatii in populatia adulta din Romania) lipsa sportului din viata barbatilor romani devine o problema din ce in ce mai acuta. Prin organizarea de evenimente sportive, competitii si evenimente socio-culturale ce promoveaza activitatea fizica, ne dorim sa schimbam mentalitatea potrivit careia sportul este o joaca, un simplu hobby, ci si sa aratam ca este un stil de viata sanatos.