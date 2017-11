VIDEO | Un pusti de 12 ani a devenit erou in Spania dupa ce i-a salvat VIATA unui jucator: "Am vazut in filmuletele de pe Youtube ca asa se face!"

Il cheama Moises Aguilar Alcalde a devenit erou dupa ce a salvat viata unui fotbalist.







Acesta este copil de mingi si joaca fotbal la juniorii echipei de amatori La Palma FC si a impresionat o lume intreaga cu minunea sa.

In minutul 85 al partidei impotriva lui UP Viso, un fotbalist al oaspetilor a fost lovit puternic cu mingea in plex si i s-a taiat respiratia. Moises era pe margine, iar cand a vazut ca jucatorul este intins pe gazon a fost primul care i-a oferit primul ajutor.

Acesta s-a intins sub jucator si s-a transformat intr-o perna ce i-a recapatat respiratia acestuia .Unchiul sau a imortalizat acele clipe si a declarat celor de la El Pais : "A fost exact ce trebuia sa faca in asemenea circumstante, pana cand soseste un medic. Eu sunt infirmier, tocmai ma pregateam sa fac eu acea interventie".

"Am vazut in filmulete pe YouTube ca asa s-au salvat vieti in fotbalul sud-american si în rugby si n-am mai pierdut nicio clipa. Nu conteaza culorile. Imi voi ajuta si rivalii, daca au nevoie". a explicat pustiul