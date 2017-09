BREAKING NEWS | Un fotbalist a fost asasinat aseara aproape de granita Romaniei. Autoritatile cauta ucigasul

Fotbalul din Muntenegru a fost cutremurat de un asasinat! Un portar a fost ucis pe terenul de antrenament.

Goran Lenac, un portar in varsta de 33 de ani de la FC Bokelj, echipa de prima liga, a fost impuscat in timp ce se antrena alaturi de un prieten. Acesta a decedat pe loc, scrie presa muntenegrana, dupa evenimentul care a avut loc ieri, in jurul orei 19:30.

Lenac a fost transportat de urgenta la spital, insa rana de la cap fusese una fatala.

Goran Lenac era o figura populara printre suporteri si era un sportiv dedicat, mai scriu jurnalistii de la Podgorica.

Politia a blocat complet orasul Kotor in cautararea asasinului, noteaza si skalaradio.com.