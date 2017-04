Messi, scos din atacul Argentinei! Sampaoli pregateste o revolutie daca va prelua nationala

Nationala Argentinei isi cauta selectioner pentru a scapa de rusinea unei posibile necalificari la Campionatul Mondial.

Marti, 21:45. Real - Bayern. Cel mai frumos fotbal din lume, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal, in direct la ProTV!Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

Leo Messi are mari sanse sa ajunga sub comanda lui Jorge Sampaoli. Alfat initial pe lista Barcelonei pentru a-l inlocui pe Luis Enrique la finalul acestui sezon, Sampaoli este favorit in acest moment sa preia nationala Argentinei.

In cazul in care argentinianul de pe banca Sevilliei ar accepta sa antreneze “pumele”, se anunta o revolutie majora, care il vizeaza direct pe Lionel Messi. Sampaoli este pregatit sa ii schimbe pozitia in teren starului Barcelonei, sa il retraga din prima linie de atac si sa il foloseasca pe post de fals numar noua, scriu cei de la La Naccion.

Messi ar ajunge astfel intr-o situatie care i s-a potrivit manusa la Barcelona, Pep Gardiola fiind cel care l-a mutat pe Leo din banda dreapta in centru, transformandu-l intr-un fals numar noua letal. Astfel, Sampaoli i-ar face loc in atac lui Mauro Icardi, alaturi de Gonzalo Higuain.

Argentina ocupa locul cinci in acest moment in grupa de calificare la Campionatul Mondial din Rusia, in afara pozitiilor care asigura prezenta automata la turneul final din 2018. Daca ordinea in grupa nu se modifica pana la finalul preliminariilor, Messi&Co ar urma sa joace un baraj pentru calificarea la Mondial, impotriva unei echipe din Oceania.