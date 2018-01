Reghe, SEIC in Emirate! A castigat azi primul trofeu la Al Wahda! VIDEO

Echipa lui Reghecampf s-a impus cu 2-0 in fata lui Al Jazira si a luat Supercupa Emiratelor!

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Batna si Dzsudzsak au marcat golurile victoriei lui Wahda in fata campioanei din sezonul trecut. Al Jazira a participat recent la Mondialul Cluburilor si a facut un meci excelent in fata lui Real Madrid, care a invins-o in semifinale doar cu 2-1 dupa un gol marcat de Bale in minutul 81!