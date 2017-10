Kaladze, fostul jucator al Milanului, este noul primar al capitalei Georgiei

Fostul fundas al celor de la AC Milan a fost declarat primarul capitalei Georgiei, Tbilsi.

Aparatorul 39 de ani a castigat alegerile municipale de sambata cu un procent de 51%.

Kaladze, care a castigat Liga Campionilor de doua ori de-a lungul celor 9 ani petrecuti la formatia AC Milan, s-a retras in anul 2012 din fotbal si a ales sa intre in politica.

Acesta a jucat pentru "Rossoneri" in perioada 2001-2010, castigand de doua ori Liga, un campionat si 2 Super-cupe ale Europei.

Kaladze nu este nou in politica. In 2012, fostul jucator al Milanului a fost ministrul energiei in Georgia.