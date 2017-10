"FROM ZERO TO HERO". Criticat de toata lumea, PAULINHO are un sezon de vis la Barca si e peste Ronaldo in clasamentul marcatorilor

Principalul obiectiv a lui Ernesto Valverde si Robert Fernandez in mercato de vara a fost aducerea unui un jucator cu o forta deosebita si tehnica in acelasi timp la mijlocul terenului.



Jucatorul preferat de cei doi a fost Paulinho. Chiar daca era considerat de presa ca un transfer esuat, el s-a adaptat rapid la jocul catalanilor, devenind om de baza in primul 11.

Pe San Mames, la meciul cu Bilbao, absenta lui Andres Iniesta nu s-a vazut. Jucatorul venit in aceasta vara pe suma 40 de milioane de euro din China a adus un plus de prospetime la mijlocul terenului prin prezenta sa si prin abilitatile tehnice foarte bune.



Ziarul "Marca" scrie despre el ca este un jucator muncitor care nu se abate de la principalele sale obiective, ceea ce putini fotbalisti reusesc.



Paulinho, in varsta de 30 de ani, a marcat 3 goluri si a oferit o pasa decisiva, fiind al doilea marcator dupa Messi in acest sezon. Acesta a mai trecut si pe la Tottenham inainte sa plece in China, la Guangzhou.