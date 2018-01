Fotbalistul bucuros ca Becali a scapat de el: "Joc intr-un campionat foarte bun, avem salariile la zi si oameni la stadion"

Fundasul brazilian Guilherme Sitya, fost la Concordia Chiajna, Petrolul si Steaua, evolueaza acum in Polonia, la campioana en-titre, Jagiellonia Bialystok.

Guilherme, in varsta de 27 de ani, spune ca se simte excelent in campionatul Poloniei, unde a ajuns dupa ce a fost dat afara de Gigi Becali.

Guilherme a evoluat in 2016 la Termalica, apoi s-a transferat la Jagiellonia.

"Cred ca este o tara foarte frumoasa, la fel ca Germania. Si sunt platit la zi. Familiei mele ii place acolo. Sunt aproape de Varsovia si e OK, e foarte bine. Campionatul e bun. Cred ca in acest an avem 5-6 echipe care pot sa castige titlul. E foarte organizat. Cred ca asta este cel mai important pentru jucatori, ca avem salariile la zi si lume la stadion", a spus Guilheme pentru TelekomSport.

"E frumos, foarte frumos. Imi place mult cand avem lume la stadion. Avem stadionul plin cand jucam cu o echipa ca Legia. E cel mai important meci", a mai spus el.

In Romania, Guilherme a castigat titlul cu Steaua si Cupa Romaniei cu Steaua si Petrolul.