E OFICIAL | "S-a oprit! S-a terminat!" Era fotbalului cu zambetul pe buze a ajuns la final: Ronaldinho s-a retras

Era fotbalului cu zambetul pe buze s-a incheiat. Ronaldinho s-a retras oficial din activitate.



Fratele magicianului brazilian, care este si impresarul acestuia, a declarat ca Ronaldinho a pus punct in mod oficial carierei de fotbalist.



"S-a oprit! S-a terminat! Vrem sa organizam un eveniment fastuos dupa Cupa Mondiala din Rusia. Vrem sa organizam meciuri de retragere in Brazilia, Europa si Asia", a declarat fratele lui Ronaldinho pentru OGlobo.

Ronaldinho are 37 de ani. Ultimul club profesionist din cariera sa a fost Fluminense. Ronaldinho si-a inceput cariera la Gremio, iar in 2001 a facut pasul in fotbalul european si a semnat cu PSG. A cunoscut gloria internationala in perioada 2003-2008 la Barcelona, a urmat transferul la AC Milan si revenirea in Brazilia la Flamengo si Atletico Mineiro. Ronaldinho a jucat un sezon (2014-2015) si in Mexic, la Querétaro, inainte de a semna ultimul sau contract, cu Fluminense.

A marcat 33 de goluri in cele 97 de meciuri jucate pentru nationala Braziliei, alaturi de care a castigat Copa America, Cupa Mondiala si Cupa Confederatiilor.

La nivel de club, Ronaldinho a castigat noua trofee: Cupa Intertoto cu PSG in 2001, doua titluri de campion si doua Supercupe ale Spaniei, plus trofeul UEFA Champions League cu Barcelona, campionatul in Italia cu AC Milan, Copa Libertadores si Recopa Sudmaericana cu Atletico Mineiro.

Ronaldinho a castigat si Balonul de Aur in 2005.

Ronaldinho has officially retired from professional football ???? Thank you for the memories, @10Ronaldinho pic.twitter.com/qcaNKmIukH — Goal (@goal) January 16, 2018