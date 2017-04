Dybala, facut "praf" de Mutu dupa ce i-a dat doua goluri Barcelonei. Ce mesaj i-a transmis fostul atacant

Dybala a dat 2 goluri cu Barcelona.

Dybala a dat 2 goluri in victoria cu 3-0 a lui Juventus in fata Barcelonei, in sferturile UCL. Acesta a deschis scorul si a majorat apoi diferenta, insa evolutia sa nu a fost indeajuns incat sa il impresioneze pe Adi Mutu.

Fostul atacant al lui Juventus a declarat in presa din Italia ca il apreciaza pe Dybala dar orice ar face acesta nici nu se compara cu Messi:

"Cu tot respectul, Dybala nici nu se compara cu Messi. Am jucat un amical intre Fiorentina si Barcelona acum cativa ani si Messi este fantastic. Este extrem de rapid si cand crezi ca se opreste, mai trece de cativa jucatori. Cred ca o sa fie cel mai bun din lume cel putin 3-4 ani de acum inainte", a spus Mutu in presa italiana.