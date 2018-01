Doua SUPER TRANSFERURI anuntate azi in Premier League! Guardiola si Wenger au cheltuit 115 milioane de euro

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

City l-a adus pe Laporte de la City cu 65 de milioane de euro. Guardiola crede ca o noua optiune pentru centrul defensivei il va ajuta sa inlature orice emotii legate de problemele fizice ale lui Stones sau Kompany. Arsenal e si ea aproape de un transfer mare. Aubameyang o paraseste pe Borussia Dortmund pentru 50 de milioane de euro. Atacantul din Gabon ii va lua locul in primul 11 al lui Arsenal lui Alexis Sanchez, transferat de United.

