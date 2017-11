De la 300.000 de euro la 40 de milioane! Cum a evoluat salariul lui Messi la Barca

Messi si-a prelungit pentru a 8 a oara contractul cu Barcelona.

Contractul sau garanteaza ca va ramane pana in 2021 pe Camp Nou avand o clauza de 700 de milioane de euro. Ieri acesta a declarat pentru site-ul oficial al Barcei :"Vreau sa-mi termin cariera la Barcelona."

Acesta a castigat la Barcelona 5 Baloane de aur, 4 Ghete de Aur si 7 titluri de campion in Spania.

"Suntem fericiti, din iulie am obtinut un acord dar abia acum am semnat actele care il vor tine pe Messi la noi pana in 2021. Suntem mandri sa-l avem pe cel mai bun jucator din lume alaturi de noi. Si el este feiricit la noi.", a spus Jose Maria Bartomeu pentru BarcaTV.

In 2005, argentinianul castiga doar 300 de mii de euro, iar in cei 12 ani de cand este la Barcelona salariul sau a ajuns la 40 de milioane de euro pe an.