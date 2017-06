Cristiano Ronaldo, cel mai bine platit sportiv al lumii! Cati bani a castigat in ultimul an si pe ce loc e Messi in top

Cristiano Ronaldo este pentru al doilea an consecutiv cel mai bine platit fotbalist al lumi, conform publicatiei americane Forbes.

Câstigator al Campionatului European in 2016 si al Ligii Campionilor in 2017, Ronaldo a incasat 93 de milioane de dolari in ultimele 12 luni din salarii si contracte de publicitate.

Cristiano Ronaldo este urmat in clasament de baschetbalistul american Le Bron James (86,2 milioane de dolari), de fotbalistul argentinian Lionel Messi (80 de milioane de dolari), de tenismenul elvetian Roger Federer (64 de milioane de dolari) si de baschetbalistul american Kevin Durant (60,6 milioane de dolari).

Cei cinci au fost in top si in anul 2016, cu mentiunea ca LeBron James a reusit sa-l depaseasca in acest an pe Lione Messi.

Intre primii 100 cei mai bine platiti sportivi din lume se afla o singura femeie, jucatoarea americana de tenis Serena Wiliams, care ocupa locul 51, cu 27 de milioane de dolari.

Intre primele 100 de locuri se afla 11 sporturi din 21 de tari, SUA fiind cea mai bine reprezentata cu 63 de sportivi. Liga nord-americana de baschet (NBA) domina acest clasament cu 32 de jucatori, fata de 18 anul trecut, iar fotbalul are opt sportivi in aceasta ierarhie.

Conform Forbes, salariile si contractele cumulate ale primilor 100 de sportivi din lume se ridica la 3,11 miliarde de dolari, cu unu la suta mai putin decat anul trecut.

