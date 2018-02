Chipciu, dat afara de Anderlecht? Declaratia ciudata a antrenorului: "Nu poate face acest lucru!"  

Anderlecht vrea sa renunte si la Alexandru Chipciu, singurul roman ramas in lotul belgienilor dupa plecarea lui Stanciu.

Alexandru Chipciu a fost la un pas sa plece de la Anderlecht in perioada de transferuri din iarna, dar a spus pas ofertei din Turcia. Mijlocasul roman va fi insa nevoit sa isi caute echipe in vara. Cel putin asta lasa de inteles antrenorul lui Anderlecht.



"Nu avem jucatori care pot surprinde prin actiuni individuale in flancuri. Saief nu este un jucator de banda, si Chipciu nu poate face nici el acest lucru", a declarat Vanhaezebrouck pentru VoetbalNieuws.

Alexandru Chipciu a aparut de putine ori in echipa lui Anderlecht in acest sezon. Romanul a suferit o accidentare, dar a a avut si probleme de natura personala.