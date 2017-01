Advertismentul lui Wenger dupa transferurile intrigante ale chinezilor! Ce spune francezul despre liga chineza

Managerul lui Arsenal nu crede in milioanele chinezilor.

Chinese Super League a transferat jucatori foarte importanti pe sume astronomice. Oscar, Carlos Tevez, Axel Witsel sunt doar cateva exemple.

Francezul a laudat cresterea din ultima perioada a chinezilor, dar crede ca va mai dura mult timp pana cand fotbalul din aceasta tara va concura cu Premier League ori cu vreun alt campionat din Europa.

Cu toate acestea Arsene Wenger nu crede ca liga chineza va reusi sa intre intr-o lupta directa cu un campionat de top.

"Nu poti sa creezi o liga de top peste noapte, e nevoie de munca grea si de o cultura a acestui sport. Fotbalul profesionist din Anglia a fost creat in urma cu 150 de ani, dar inca mai lupta. In China este nou, am fost in 1995 acolo, iar liga profesionista a fost creata in 1993. Va dura ceva timp pana vor reusi sa-si creeze o cultura. Personal, sunt foarte fericit si ma astept ca si India sa intre in joc", a declarat Arsene Wenger, citat de publicatia britanica Goal.com