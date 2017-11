Aduc banii fericirea? United a cheltuit peste 600 de miliioane in 4 ani, dar nu s-a apropiat de titlul Premier League. Mourinho vrea sa sparga gheata

Manchester United au cheltuit in ultimii 4 ani peste 600 de milioane de euro si n-a mai castigat Premier League din 2013, de pe vremea lui Sir Alex Ferguson.

Formatia de pe Old Trafford a schimbat 3 manageri dupa retragerea legendarului Ferguson si a reusit sa castige FA Cup in sezonul 2015-2016, Cupa Ligii si Europa League anul acesta.

In mandatul lui David Moyes, englezii au platit nu mai putin de 65 de milioane de euro pe Mata si Fellaini. Amandoi joaca si in prezent pentru United.

In perioada Louis van Gaal, United a cheltuit 300 de milioane pe jucatori. Acestia i-au adus pe Falcao, Di Maria, Blind, Rojo, Herrera, Shaw, Victor Valdes, Bastian Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin, Sergio Romero, Anthony Martial. Cei mai titrati jucatori, Di Maria si Falcao nu au confirmat si au plecat dupa un an.

In jur de 300 de milioane de euro a cheltuit si acutalul manager, Jose Mourinho. Acesta i-a adus pe "Teatrul Viselor" pe Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Eric Bailly, Henrikh Mkhitaryan, Victor Lindelof, Romelu Lukaku si Nemanja Matic.

In prezent, formatia lui Mourinho este pe locul 2, in spatele celor de la City, care au un avans de 8 puncte. In Liga Campionilor, United e pe primul loc in grupa cu maximum de puncte dupa cele 4 etape.