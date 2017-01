ULTIMA ORA | Cine este pilotul care i-a luat locul lui Nico Rosberg in echipa Mercedes

Campionul mondial Nico Rosberg si-a anuntat retragerea la finalul sezonului trecut.

Claire Williams, directorul adjunct al echipei Formula 1 Williams, a confirmat trecerea pilotului finlandez Valtteri Bottas la campioana mondiala Mercedes.

"Nu vrem sa stam in calea unui pilot care are ocazia sa merga la campioana mondiala, pentru a concura in final intr-un monopost care castiga curse si de a avea sansa de a castiga campionate mondiale", a declarat oficialul.

Valtteri Bottas va fi astfel coechipier cu Lewis Hamilton in echipa Mercedes, incepand cu noul sezon.

Faptul ca Mercedes este furnizorul de motoare al echipei Williams nu a avut nicio influenta asupra negocierilor, a tinut totodata sa sublinieze Claire Williams.

"Noi platim pentru motoarele noastre si platim la timp, asa ca cei de la Mercedes nu ar fi avut niciun drept sa vina si sa ne spuna: 'trebuie sa eliberati acest pilot pentru noi'. Daca am fi decis sa nu-l lasam pe Valtteri sa plece, ar fi fost ok, iar cei de la Mercedes ar fi spus: 'nicio problema, va multumim ca v-ati gandit la acest lucru'", a mai spus oficialul Williams.