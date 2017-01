"Situatia lui Schumacher este foarte trista!" Anuntul facut in presa din Germania de apropiatii acestuia

In urma cu cateva saptamani s-au implinit 3 ani de la accidentul oribil al lui Schumacher.

Presa germana a incercat sa discute cu cativa dintre apropiatii lui Schumacher despre situatia legendei din Formula 1.

Desi niciunul nu are informatii precise despre Schumi, acestia sustin ca vestile nu sunt dintre cele mai bune.

"Am fost in contact acum cateva zile cu oameni care il cunosc foarte, foarte bine pe Michael Schumacher, dar nici ei nu au reusit sa primeasca informatii in ultima perioada. Situatia sa este foarte, foarte trista." spune Mats Nordstrom pentru Expressen.

"Imi este foarte dor de el, il urmaresc pentru ca mereu trebuie sa ai speranta", a declarat si Jean Todt, potrivit Bild.