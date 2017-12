"Nu am tupeu sa-l infrunt pe Michael Schumacher. Imi trebuie 10 ani ca sa-l intrec!" Ce spune Hamilton despre viitorul sau in F1

Lewis Hamilton crede ii va lua timp sa-i depaseasca recordul lui Michael Schumacher.

Britanicul are in palmares 4 titluri mondiale, iar Michael Schumacher are 7 titluri de campion mondial.

Potrivit BBC, Lewis Hamilton a declarat: "Nu pot sa-mi dau seama pe moment. Mai sunt inca 4 titluri. Cred ca imi va trebui 10 ani sa-l intrec. Nu as indrazni sa-l infrunt."

Michael Schumacher a reusit sa castige 7 titluri mondiale, intre anii 2000 - 2004 acesta fost campion de 5 ori consecutiv cand facea parte din echipa italiana Scuderia Ferrari si a mai castigat intre anii 1994-1995 2 titluri de campion mondial. Atunci facea parte din echipa britanica, Mild Seven Benetton.

In cealalta parte, Lewis Hamilton a reusit sa castige in 2008 primul sau titlu mondial,pe urma in 2014, 2015. Anul acesta Hamilton a castigat cel de-al patrulea sau titlu mondial in Mexix, la Ciudad de Mexico.