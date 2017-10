CUVANTUL care le da speranta fanilor lui Schumacher! Anuntul facut de purtatoarea lui de cuvant

Starea lui Schumacher este tinuta in secret de familia fostului mare pilot.

La aproape 4 ani de la devastatorul accident de ski din Alpii francezi, Michael Schumacher se afla in casa din Elvetia, ingrijit de o echipa de 15 medici.

Familia legendei din Formula 1 refuza sa ofere informatii despre starea sa si se crede ca Schumacher se afla in stare vegetativa cu sanse mici de recuperare.

Totusi, o declaratie data de purtatoarea de cuvant a familiei Schumacher le aprinde speranta fanilor fostului pilot german. Ea a fost prezenta la muzeul lui Schumacher, acolo unde a prezentat mai multe casti si echipamente cu care acesta a concurat de-a lungul timpului in Formula 1.

"Michael si-a pastrat majoritatea masinilor, echipamentele, castile din perioada in care era activ. Acum ne-am hotarat sa le facem publice", a spus Sabine Kehm. Acel "ne-am" este interpretat de presa germana ca fiind vestea buna, in cazul in care si Schumacher ar fi implicat in aceasta decizie.

Totusi, Kehm nu a dorit sa comenteze despre starea fostului pilot, iar familia lui refuza sa faca orice declaratie publica legata de acest subiect.