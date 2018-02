Sumudica, PE PASTILE! :)) Si-a luat medicamentele in conferinta de presa. VIDEO

Marius Sumudica simte stresul luptei pentru Europa!

Kayserispor are sanse mari la Europa League, dar Sumudica ii avertizeaza pe fani: "Nu pot sa bat din palme si sa fiu in Europa la finalul sezonului. E greu, noi ne batem, ne luptam, antrenam jucatorii. Sa vedem daca vom putea ajunge acolo unde ne dorim".



Sumudica le-a dat din nou motive de comentarii turcilor. A luat o pastila in timpul conferintei de presa. :)



Kayserispor joaca maine cu Kasimpasa, pe teren propriu. Echipa lui Sumudica n-a mai castigat in campionat de pe 4 februarie, 1-0 in deplasare cu Osmanlispor.