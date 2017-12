Stelistii meritau un penalty! Tanase, lovit cu gheta in cap in mijlocul careului | VIDEO  

Stelistii au din motive sa dea vina pe arbitraj. Dupa ce au fost dezavantajati in ultimele doua partide din grupa, cu Hapoel si Viktoria Plzen, elevii lui Dica meritau un penalty si in partida cu Lugano.

Florin Tanase a fost lovit cu piciorul in cap in minutul 20 al partidei, insa arbitrii au lasat jocul sa curga. Mingea a ajuns la Golofca, dar sutul acestui a fost scos cu dificultate de sub bara de portarul lui Lugano.



Elvetienii au deschis scorul pe Arena Nationala dupa golul lui Daprela din minutul 3.