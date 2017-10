Se anunta furtuna in desert, joi seara de la ora 8 la PRO TV. Fanii lui Beer Sheva aprind stadionul la meciurile de acasa. "90 la suta suntem in primavara daca batem" spune Dica!

Stadionul lui Beer Sheva a fost construit la marginea orasului, in desert. Fanii le pregatesc o primire ca-n iad stelistilor! Au cumparat toate biletele. Arena ultra moderna are 16 mii de locuri.



Meciul care ii poate duce pe stelisti in primavara europeana, cu Hapoel Beer Sheva e joi seara la pro tv, de la opt.