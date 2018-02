STEAUA - LAZIO, EUROPA LEAGUE // Patru schimbari pentru meciul de joi! Iese fotbalistul de 100 de milioane de euro, dar intra alta supervedeta

Lazio a ajuns la a treia infrangere consecutiva in Serie A si poate pierde podiumul. Joi, italienii vin la Bucuresti, pentru meciul cu Steaua.

Lazio a pierdut cu 1-4 duelul de pe San Paolo cu Napoli. Echipa lui Simone Inzaghi a inregistrat astfel cea de-a treia infrangere consecutiva in Serie A. Lazio are 46 de puncte dupa 24 de etape disputate, in timp ce Napoli si Juve, ocupantele primelor doua pozitii, au 63, respectiv 62 puncte.

Invinsi pentru a treia oara la rand in campionat, lazialii vor efectua mai multe schimbari pentru meciul de joi seara, de pe National Arena, transmis IN DIRECT de ProTV, de la 22:00.

Lazio News scrie ca Simone Inzaghi va face cel putin patru modificari in echipa. Caceres, Murgia, Nani si Caicedo vor incepe din primul minut.

De cealalta parte, este de asteptat ca Wallace, Marusic, Milinkovic-Savic si Luis Alberto sa fie cei sacrificati.