Stanciu si Chipciu, INTIMIDATI de marele Old Trafford: "A fost incredibil!" Dezvaluiri cu Mourinho, Zlatan si Pogba

Stanciu si Chipciu au ratat calificarea in semifinalele Europa League, dar nu vor uita prea curand experienta de pe Old Trafford.

Cei doi romani de la Anderlecht au facut cunostinta cu aerul tare de pe Old Trafford. Legendarul stadion din Manchester a fost plin la partida de aseara, unde peste 70.000 de englezi au impins-o de la spate pe United spre calificarea dramatica din prelungiri.



Stanciu si Chipciu se declara impresionati de arena si compara experienta de aseara cu meciul de deschidere de la EURO din Franta.

"Chiar ne-am felicitat in vestiar, ne-am felicitat pentru evolutiile din Europa League si pentru faptul ca am ajuns pana aici. Am fost foarte aproape sa o eliminam pe Manchester United. Antrenorul a venit si ne-a felicitat. Acum trebuie sa ne concentram pe campionat, suntem pe primul loc, la 6 puncte de locul doi.

A fost incredibil sa jucam pe Old Trafford. Chiar vorbeam cu Alex (n.r. Chipciu) ca a fost asemanator cu ceea ce am simtit la meciul de deschide de la Euro. Acolo a fost mai frumos, dar pentru mine stadionul acesta va ramane o aminitire minunata. Cred ca este cel mai frumos stadion" , a declarat Nicolae Stanciu pentru Dolce.

"Cred ca am facut un meci foarte bun, un meci reusit. Din cate stiu, toate echipele au pierdut pe Olt Trafford, in Europa League. E frumos sa joci cu 70 de mii de oameni in tribune. Am mai jucat la Chelsea, am jucat la Euro, dar acest stadion este impresionant. Nu stiu unde s-a facut diferenta. Am avut si noi ocaziile noastre.

De la televizor este altceva, nu se vede cum trebuie. Te uiti pe clasament si vezi ca sunt pe locul 5 si spui ca nu joaca nimic, dar cand ii vezi pe Pogba si pe Ibrahimovic langa tine, care au 2 metri, este foarte dificil. Am iesit in aplauzele spectatorilor, Mourinho ne-a felicitat pe teren, deci cred ca am facut o figura foarte frumoasa. Daca ne calificam, chiar aveam sanse sa castigam aceasta competitie" , a declarat Alexandru Chipciu.