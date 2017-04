Stanciu, locul 2 in cupele europene depasit doar de Cristiano Ronaldo! Capitolul la care incheie sezonul peste Messi si Pogba

Nicolae Stanciu nu a putut sa o salveze pe Anderlecht de la eliminarea din Europa League.

Rezerva pe Old Trafford in returul cu Manchester United, Nicolae Stanciu a intrat pe teren in minutul 60 si a jucat inca pe atat insa nu a reusit sa influenteze in vreun fel cursul jocului.

Presa din Anglia i-a dat nota 6 lui Stanciu, aceeasi pe care a primit-o si Alex Chipciu. Anderlecht este laudata insa pentru prestatia de pe Old Trafford de catre cei de la Telegraph: "Cine se astepta sa stea in defensiva pentru a opri presiunea s-a inselat amarnic. Anderlecht a fost ambitioasa si aventura de la inceput si nu a avut nicio intentie sa parcheze autobuzul".

Stanciu termina sezonul cu un record personal extraordinar - este al 2-lea jucator din acest sezon al cupelor europene la numarul de suturi la poarta: 40! Doar Cristiano Ronaldo are mai multe, fostul stelist fiind insa peste jucatori ca Messi sau Pogba. Ultimul il poate depasi pe Stanciu dupa calificarea lui Man United in semifinalele Europa League. Stanciu a marcat de 4 ori in acest sezon de Europa League pentru Anderlecht.