Singurul fotbalist care l-a mai "linistit" pe Becali dupa infrangerea de la Plzen: "Va fi mare intr-un timp nu prea indepartat"

Un singur fotbalist stelist l-a impresionat pe Becali cu prestatia din meciul de la Plzen, pierdut de ros-albastri cu 0-2. Portarul Andrei Vlad, cel mai tanar goalkeeper roman in grupele unei competitii europene, s-a descurcat bine, chiar daca a incasat doua goluri.

Andrei Vlad a debutat in cupele europene la doar 18 ani. Cu aceasta ocazie, el a devenit cel mai tanar portar roman debutant in grupele unei competitii continentale, dar si cel mai tanar fotbalist stelist in Europa in ultimii 10 ani..

Vlad a facut o partida buna, aratand destul de multa siguranta in interventii, precum si la iesirile pe centrari. El a incasat totusi doua goluri, insa ambele imparabile pentru el. La a doua reusita a cehilor, portarul a scos excelent in prima faza o reluare a lui Kopic.

La final, Gigi Becali l-a remarcat pe Vlad, spunand ca acesta "va fi un portar mare".

"De placut, mi-a placut Vlad. A lasat o impresie buna, e un portar de viitor. L-am remarcat si pe Tanase, care are sange rece, e fotbalist si creste pe zi ce trece.

Vlad a demonstrat meciul asta, dar nu prea a avut parade asa. Inspiratie are. O sa vedem, avem timp, el va fi un portar mare", a spus Gigi Becali la PRO X.