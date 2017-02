"REPLICA lui Stanciu" pentru criticii din Belgia! Cum e laudat romanul de 10 mil dupa seara de Europa League

Stanciu a dat doua pase de gol, joi seara, in Europa League, pentru Anderlecht.

Presa belgiana evidentiaza "raspunsul foarte frumos" al lui Nicolae Stanciu, fotbalistul roman ce a contribuit din plin la victoria de joi a lui Anderlecht, 2-0 la Bruxelles cu Zenit Sankt Petersburg, in turul saisprezecimilor de finala ale Europa League.

De multe ori criticat dupa ce a venit in vara la Anderlecht, nefolosit in precedentul meci de campionat, Stanciu a evoluat joi pana in minutul 74 si a pasat decisiv la golurile reusite de Frank Acheampong.

Ziarul L'Avenir lauda "raspunsul foarte frumos" al lui Stanciu si scrie ca mijlocasul roman si Acheampong "au asigurat spectacolul, golurile si victoria" in fata echipei antrenate de Mircea Lucescu.

Site-ul radioteleviziunii belgiana RTBF mentioneaza "alegerile castigatoare" ale antrenorului Rene Weiler, cum ar fi "cea de a-l relansa pe Stanciu".

La primul gol, "conducatorul de joc nu intarzie sa-si arate clarviziunea" si ii trimite lui Acheampong "o diagonala delicioasa", comenteaza RTBF. Potrivit site-ului, in continuare "Stanciu si Acheampong se gasesc cu ochii inchisi".

"in repriza a doua, Stanciu trezeste un stadion putin adormit cu un numar al carui secret il are", noteaza RTBF.

La golul doi, Stanciu, "ca un dirijor, a trimis o pasa la milimetru in picioarele lui Frank Acheampong", scrie site-ul vicecampioanei Belgiei.

Celalalt roman al lui Anderlecht, Alex Chipciu, a intrat in minutul 60. Returul va avea loc in Rusia, pe 23 februarie.