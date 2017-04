Putea fi GOLUL SEZONULUI in Europa! Faza nebuna cu pasa din RABONA si finalizare din foarfeca! Cum s-a terminat totul sub ochii lui Stanciu

Manchester United s-a calificat in semifinalele Europa League dupa prelungiri in fata lui Anderlecht.

Jose Mourinho continua incercarea de a o readuce pe Manchester United in grupele Champions League - daca in campionat sansele la top 4 sunt mai mici, echipa continua drumul spre trofeul Europa League dupa o calificare dramatica in fata lui Anderlecht.

Faza meciului din returul de pe Old Trafford a avut loc in primele minute ale primei reprize de prelungiri - dupa iesirea lui Zlatan Ibrahimovic, accidentat, United s-a aruncat peste echipa lui Stanciu si a fost aproape de un gol fabulos!

Marcus Rashford, cel care avea apoi sa marcheze golul calificarii, a reusit o faza superba in flanc trimitand o centrare prin rabona! Pogba, cel mai scump jucator din istorie, a continuat faza spectaculos cu o foarfeca! Un fundas a reusit sa respinga la fel de spectaculos - cu calcaiul!

