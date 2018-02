"Pff, ce partida, ce seara! Stiti ca eu nu ratez cand scap singur cu portarul!" Gnohere se inclina in fata MAGICIANULUI Stelei: "E magic, e fantastic!"

Steaua 1-0 Lazio. Echipa lui Dica a reusit o performanta incredibila: e prima victorie in fata unei echipe italiene.



Gnohere a fost eroul serii pe Arena Nationala. Atacantul stelist a revenit pe teren dupa o pauza de doua luni si a marcat un gol istoric.

Chiar daca este omul care a adus victoria Stelei si a crescut sansele echipei lui Dica la calificare, Gnohere se inclina in fata lui BudescU: "E fantastic, e magic!"

"Pff, ce partida, ce seara! Pentru mine nu a fost simplu deloc, a fost primul meu meci oficial dupa 2 luni de pauza, fiindca am fost suspendat in primele doua jocuri de campionat. Stiti ca eu nu prea ratez atunci cand ajung in situatia de a fi singur cu portarul. Chiar nu-mi aduc aminte cand am ratat dintr-o asemenea postura. Pasa lui Budescu a fost extraordinara. De fapt, jocul lui Budescu a fost magic. E fantastic de-a dreptul, ce face cand are mingea la picior", a declarat Gnohere, conform Gazeta Sporturilor.