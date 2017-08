"Nu mi-e frica de Milan! Sunt optimist, trebuie sa dam neaparat gol!" Calaul Stelei e gata de meciul carierei cu Milan

Alexandru Baluta nu ar refuza un transfer in Serie A. Insa vrea mai intai sa bata marele Milan! MILAN - CRAIOVA, joi, 21:45, ProTV!

Alexandru Baluta trece prin cea mai buna perioada a carierei! A reusit 3 goluri in ultimele 4 meciuri, Milan fiind singura care a scapat. Mijlocasul de 23 de ani vrea sa se revanseze in returul care va fi joi, in direct la ProTV.

"Suntem foarte motivati, suntem pregatiti sa vina mai repede meciul. Suntem constienti ca o sa ne astepte o partida foarte grea si frumoasa in acelasi timp. Astept cu nerabdare sa joc pe un stadion atat de mare, mai ales ca am auzit ca o sa fie plin stadionul.



Ar fi ceva unic pentru mine sa reusesc un gol in Europa, ar fi primul gol pentru mine. Eu cred.. sunt optimist, chiar daca vom intalni una dintre cele mai bune echipe din Europa. Nu mi-e frica.. chiar imi doresc sa fac un meci bun si sa fiu tinta lor. Imi placeau foarte multi jucatori care au jucat la Milan.



Suntem obligati sa dam gol. Cu echipele acestea nu trebuie sa ne jucam cu ocaziile" a spus Alexandru Baluta.