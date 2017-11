Meme Stoica i-a propus lui Becali sa le prelungeasca contractele unor fotbalisti: "E greu sa gasesti cuvinte pentru un astfel de jucator"

Mihai Stoica, directorul sportiv al Stelei, i-a propus lui Becali sa le prelungeasca contractele unor titulari. Acesta spune ca este mai impresionat pe zi ce trece de veteranul Felipe Teixeira.

Intrat in repriza a doua a meciului cu Hapoel Be'er Sheva, incheiat 1-1, Felipe Teixeira a schimbat jocul formatiei lui Nicolae Dica. Portughezul de 37 de ani a aratat inca o data ca varsta este doar un numar, el descurcandu-se excelent in fata adversarilor.

La finalul partidei, Mihai Stoica a dezvaluit ca i-a propus lui Becali sa ii ofere in cel mai scurt timp un nou contract lui Teixeira. Portughezul va intra in iarna in ultimele sase luni de contract. El va implini 38 de ani.

"Din moment ce i-am propus patronului sa-i prelungeasca contractul, va imaginati ca nu e nicio surpriza. E greu sa gasesti cuvinte pentru a-l caracteriza pe Teixeira fotbalistul. Este exact ce iti poti dori de la un fotbalist sa fie", a spus Mihai Stoica.

Acesta a mai spus in aceasta dimineata, la Digisport, ca a i-a vorbit la fel si despre Florin Nita.

"Gigi nu prea il lauda, nu l-a propus la nationala, asa cum a facut-o cu altii. Eu cred ca este singurul om care nu poate fi scos din echipa", a spus Stoica.