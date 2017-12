Meciul care le-a scos stelistilor 1.5 milioane de euro din buzunar! Cum arata incasarile din acest sezon si ce sume mai pune UEFA in joc

Steaua a pierdut aseara meciul cu Lugano, dar si sansa de a mai incasa de la UEFA inca 1.5 milioane de euro. Chiar si asa, Europa League se dovedeste a fi reteta financiara extraordinara pentru formatia ros-albastra.

Steaua si-a asigurat pana acum aproximativ 5.7 milioane de euro de la UEFA si ar mai fi putut "trage" inca 1.5 milioane aseara, daca o batea pe FC Lugano si castiga grupa.

Calificati in primavara dupa primele 4 meciuri, in care au adunat 3 victorii si un egal, stelistii au scazut, insa, turatia si au pierdut ultimele doua partide, cu Plzen si Lugano, ratand o suma importanta.

Banii castigati de stelisti pana acum

Participare cu eliminare din Play Off-ul UEFA Champions League: 3 milioane euro

Calificare in grupele UEFA Europa League: 2.6 milioane euro

Fiecare victorie in UEL: 360.000 euro (trei victorii in primele trei meciuri)



Banii pierduti

Calificare in primavara de pe primul loc: 1.1 milioane euro

Alti bani pusi "in joc"

Calificare in optimi: 750.000 euro

Calificare in sferturi: 1 milion euro

Calificare in semifinale: 1.6 milioane euro

Finala: 3.5 milioane euro

Castigatoare UEL: 6.5 milioane euro