'S-au comportat cu noi de parca eram ULTIMII OAMENI!' Dezvaluiri incredibile ale lui Sumudica dupa infrangerea cu Genk

GENK 1-0 ASTRA | Sumudica era convins inca dinaintea partidei ca va avea probleme cu arbitrajul. Antrenorul Astrei simte ca echipa lui ar fi trebuit sa mearga mai departe si acuza tratamentul de care a avut parte campioana Romaniei.

"Nu e normal sa ne dea un arbitru de la 30 de kilometri de Genk! Tot ce-a fost la limita a dat pentru ei. Sunt ferm convins ca ne lasa si in 10 daca Budescu dadea gol in prima repriza. Ma felicit ca am rezistat in teren pana cand m-a dat afara. Au tras de timp, au facut tot ca sa se califice. Am pierdut calificarea la Giurgiu. Am un semn de intrebare la doua penalty-uri pentru noi.

Sigur, daca era la noi in careu, arbitrul intervenea si dadea penalty. Imi pare rau de suporterii romani care au venit la meci. Genk investeste anual 4 milioane de euro anual in Academie, va dati seama ce nivel este. Se pare ca am ajuns prea departe pentru o echipa din Romania. Nu meritam sa fim eliminati! Au venit si ne-au controlat la crampoane, in cabina, n-am vazut in viata mea asa ceva. Ne-au tratat ca pe ultimii oameni!", a spus Sumudica la Sport.ro.