Lugano s-a chinuit cu locul 15 din liga a treia elvetiana: victorie in minutul 93!

Lugano - Steaua e in direct la ProTV, pe 28 septembrie!

Formatia Lugano, adversara a FCSB in grupele Ligii Europa, s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Elvetiei, trecând in 16-imi, duminica, in deplasare, de FC Koniz, scor 1-0.

Golul a fost marcat de Gerndt, in minutul 90+3.

In minutul 89, gazdele au ratat un penalti.

Pentru Lugano au evoluat: Da Costa, Mihajlovic, Yao, Golemic, Daprelà, Piccinocchi, Ledesma (Mariani ‘72), Sabbatini, Culina (Gerndt ‘63), Junior (Crnigoj ‘86), Bottani.

FCSB si Lugano se vor intâlni in 28 septembrie, in Elvetia, si in 7 decembrie, la Bucuresti, in grupa G a Ligii Europa.