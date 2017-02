Lucescu, in lacrimi dupa ce a fost eliminat de Stanciu si Chipciu din Europa League. VIDEO

Stanciu si Chipciu l-au eliminat dramatic pe Lucescu, in minutul 90. Lui Lucescu ii venea sa planga dupa meci.

Extrem de afectat a aparut Lucescu la conferinta de presa.

In acest timp, Chipciu si Stanciu dansau de bucurie in vestiarul lui Anderlecht.

Cei doi romani au fost titulari in Rusia. Invins cu 2-0 la Bruxelles, Lucescu a avut 3-0 in retur, dar a primit gol in minutul 90 si a fost eliminat.