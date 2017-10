Lovitura de 10 milioane de euro FARA sa vanda vreun jucator! Becali isi freaca mainile si asteapta banii de la UEFA

Europa League se dovedeste a fi o reteta financiara extraordinara pentru stelisti. Pana acum, ros-albastrii si-au asigurat 6.7 milioane de euro de la UEFA. Iar calificarea care se contureaza le mai poate aduce inca aproximativ 3 milioane!

Cu trei victorii din trei posibile in grupele Europa League, stelistii si-au asigurat inca 1.08 milioane euro de la UEFA. Banii vor fi pusi peste cele 5.6 milioane pe care UEFA le da pentru participarea acestora in Play Off-ul UEFA Champions League (3 milioane euro), dar si pentru calificarea in grupele UEL (2.6 milioane euro).

Pana acum, Dica i-a adus lui Becali circa 6.7 milioane euro, iar patronul formatiei ros-albastre asteapta si alte succese care sa ii aduca bani.

Becali le-a transmis lui Dica si jucatorilor ca isi mai doreste inca 3 victorii in grupa H a UEFA Europa League, ceea ce i-ar mai aduce 1.08 milioane euro. Acest lucru ar veni si cu o calificare de pe primul loc in primavara UEL, adica inca 1.1 milioane euro.

Daca scenariul calificarii in primavara de pe primul loc, cu maximum de victorii in grupa, se va adeveri, Becali va aduna, cu tot cu banii din bilete pentru cele trei meciuri disputate acasa, aproximativ 10 milioane euro!

Banii castigati de stelisti pana acum

Participare cu eliminare din Play Off-ul UEFA Champions League: 3 milioane euro

Calificare in grupele UEFA Europa League: 2.6 milioane euro

Fiecare victorie in UEL: 360.000 euro

Calificare in primavara de pe primul loc: 1.1 milioane euro



Alti bani pusi "in joc"

Calificare in optimi: 750.000 euro

Calificare in sferturi: 1 milion euro

Calificare in semifinale: 1.6 milioane euro

Finala: 3.5 milioane euro

Castigatoare UEL: 6.5 milioane euro