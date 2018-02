LAZIO - STEAUA, JOI, PROTV // Olimpico, taram ROMANESC: 10.000 de romani asteptati in tribune: "S-ar putea sa fie mai multi decat italienii"

MM Stoica anunta sustinere masiva pentru Steaua la meciul cu Lazio de pe Olimpico, joi seara, de la ora 20:00, in direct la PROTV!

Steaua a picat cu adversarul potrivit in materie de sustinere in deplasare. Sunt milioane de romani in Italia, iar multi dintre ei sustin echipa ros-albastra. MM Stoica sustine ca vor fi 10.000 de romani la meci si este posibil ca acestia sa depaseasca numarul de italieni veniti sa vada echipa gazda.

”E un interes foarte mare si e posibil sa fie mai multi romani decat italieni in tribune. Si la derby-ul cu Dinamo am avut multi sustinatori. Fanii nostri nu au fost doar in galerie, ci si in zonele neutre ale stadionului. E normal sa fie iar cel mai bine s-a sesizat acest lucru la golul marcat de Teixeira”, a spus MM Stoica la Digi.

Stelistii sunt convinsi ca Inzaghi va folosi titularii in aparare, chiar daca i-a folosit si luni seara in campionat cu Hellas Verona.

”Nu cred ca cei de la Roma se vor prezenta la fel ca la Bucuresti. Sunt in tema acum, s-au enervat, vor sa mearga mai departe. Nu cred ca vom intalni aceeasi echipa, ma refer in primul rand la cei trei fundasi centrali. Nu cred ca Simone Inzaghi va mai juca cu Bastos sau Murgia. In plus, ar fi fost mult mai bine daca Pintilii s-ar fi aflat pe teren si nu alaturi de Vlad Chiriches, in tribune”, a continuat Stoica.

14 euro costa un bilet pentru romani la Lazio - Steaua.