La ce meci va reintra Alibec in echipa Stelei! Duckadam: "Cu siguranta va fi iertat, pentru ca fiecare dintre noi gresim"

Denis Alibec nu a facut deplasarea cu Steaua in Israel, pentru meciul cu Hapoel Be'er Sheva, din etapa a treia a grupelor UEFA Europa League.

Helmuth Duckadam a facut si el deplasarea alaturi de stelisti in Israel. Dupa ce a fost si la Plzen, si la Lucerna, acesta spune: "Sper sa le aduc noroc, desi nu depinde de mine, ci doar de ei".

Presedintele de imagine al FCSB a vorbit despre Hapoel Be'er Sheva, dar si despre problema lui Denis Alibec.

"Stim ce avem de facut acolo, trebuie sa ne intoarcem cu un rezultat pozitiv. Asta inseamna ca si un egal ar fi bun, pentru ca urmeaza returul si daca luam 4 puncte cu Be'er Sheva suntem ca si calificati.

Hapoel este o echipa care se poate bate pentru primele doua locuri, cu siguranta.

Denis nu vine cu noi in deplasarea aceasta, dar sunt convins ca la meciul retur va fi prezent.

Nu stiu ce s-a intamplat intre el si Dica, nu am fost de fata, doar ce am citit si eu.

Nu stiu daca se va simti lipsa lui, eu sper sa nu se simta. Sper ca cel care il va inlocui pe Denis sa isi faca treaba.

Cu siguranta Denis va fi iertat, pentru ca toti facem greseli. Cum am spus, cred ca la retur va fi prezent.

Si Pintilii are o problema cu accidentarea, speram sa revina curand.



Atmosfera e buna, jucatorii tin laolalta, cum e normal. Cu totii gresim.

Hapoel e favorita in prima instanta, pentru ca joaca intr-un campionat bun, cu jucatori valorosi. Vom vedea, va fi o experienta pentru noi, pentru ca am inteles ca si conditiile meteo sunt altfel acolo. Important este sa dam totul pe teren, pentru ca o victorie ar decide in mare parte calificarea", a spus Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al FCSB, la plecarea in Israel.