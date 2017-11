Konyaspor poate rata calificarea din cauza lui Moke! VIDEO | Ce a putut sa faca fostul stelist cand mai erau doar cateva secunde din meciul cu Marseille

Konyaspor poate rata calificare in primavara europeana dupa un autogol al unui fost stelist.

Moke a fost eroul negativ al serii pentru turci in meciul cu Olympique Marseille din Europa League. Francezii au ramas in zece oameni dupa ce Amavi a fost eliminat in minutul 80. Skubic a deschis scorul pentru gazdele de la Konya, din penalty, in minutul 82, insa la ultima faza a meciului Moke a trimis mingea in proprie poarta.

In urma acestui rezultat, Marseille este locul secund in Grupa I, cu 7 puncte, in timp ce Konyaspor se afla pe locul 3, cu 5 puncte. Lider este FC Salzburg, cu 11 puncte. In ultima etapa, Marseille va juca pe teren propriu cu FC Salzburg, in timp ce Konya merge la Guimaraes pentru un meci decisiv.