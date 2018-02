Ionut Lupescu, inainte de Lazio - Steaua: "Este o sansa uriasa cu Lazio! Jucatorii pot sa-si creasca si ei cota"

Candidat la presedintia Federatiei, Ionut Lupescu a venit in direct la Pro X inainte de partida Lazio - Steaua.

Ionut Lupescu este increzator in sansele Stelei la partida cu Lazio. Meciul poate fi vazut LIVE VIDEO pe www.sport.ro

"E un moment important, m-as bucura sa avem mai multe echipe in aceasta faza insa stim care sunt problemele. Eu cred ca Steaua a facut o partida buna in tur, are un avantaj de 1-0. Eu cred ca 1-0 este un scor foarte bun in cupele europene pentru ca stii ca ai un avantaj dar nu te relaxezi. Asa cum a fost in partida tur cand au asteptat greseala si au atacat, sper sa aiba si in aceasta seara posibilitatea, sa fie organizati, sa treaca peste acest complex de inferioritate. Cred ca este o oportunitatea buna si pentru jucatori sa-si faca un nume, sa-si creasca si ei cota.

Una este ce vrei sa faci inainte de meci, si alta ce se intampla pe teren. De obicei istoria se scrie diferit fata de ce te gandesti inainte. Ei trebuie sa aiba curaj, asta este cel mai important si vom vedea ce presiune din partea lui Lazio. Important este sa aiba incredere in ei si cred ca vor avea o sansa foarte buna.

Eu cred ca toti oamenii din fotbal, toti cei care au facut istorie pentru fotbalul romanesc, ar trebui sa se aseze sa discute la o masa rotunda pentru a vedea in ce directie vrem sa mearga fotbalul romanesc. Sa ne regandim unde vrem sa ajungem. Eu cred ca decalajul dintre Est si Vest se va mari

In aceasta seara, indiferent ca sustine pe Dinamo, CFR Cluj, Craiova, toti ar trebui sa fim romani"a spus Ionut Lupescu la Pro X.