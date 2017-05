IMAGINE INCREDIBILE! 3 jucatori ai lui United au venit sa ridice trofeul IN CARJE! Zlatan, in centrul atentiei! VIDEO - Cum au sarbatorit englezii

Finala Cupei Romaniei: sambata, 20:45, in direct la Sport.ro: Astra - FC Voluntari!

Manchester United a reusit sa castige pentru prima data Europa League. Era singurul trofeu major care ii lipsea clubului, echipa devenind prima din Anglia care castiga toate trofeele majore.

Jose Mourinho a bifat si el a patra finala europeana castigata din tot atatea jucate. Antrenorul portughez a castigat Liga Campionilor si Cupa UEFA cu Porto, Liga cu Inter, din echipa facant parte si Cristian Chivu, si acum Europa League cu Manchester United.

Man United va juca astfel in grupele Champions League in sezonul viitor, dupa ce a terminat pe 6 Anglia, diferenta de bani castigati fiind de 50 de milioane de lire sterline! De altfel, englezii glumesc pe seama faptului ca Pogba si-a scos jumatate din banii de transfer, de 100 de milioane de lire, prin golul marcat in poarta lui Ajax la scorul de 0-0.

Meciul ar putea fi ultimul din cariera la United pentru Rooney, cel care se va desparti de englezi cel mai probabil in aceasta vara.