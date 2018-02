Gnohere, CHEMAT in Belgia dupa golul cu Lazio: "Iubesc acest club, face parte din mine!" Unde vrea sa joace

Belgienii nu l-au uitat pe Gnohere, care a marcat al patrulea gol in Europa League, contra lui Lazio.

Harlem Gnohere este remarcat de presa belgiana dupa ce a marcat golul victoriei lui FCSB in meciul de joi cu Lazio, de la Bucuresti, din turul saisprezecimilor de finala ale Europa League (1-0).

Site-ul radioteleviziunii RTBF ii dedica un articol atacantului supranumit "Bizonul", care a jucat timp de cinci ani la echipe mici din Belgia, ca Virton, Charleroi, Mouscron sau Mons. Francezul "e astazi unul dintre cei mai prolifici atacanti din campionatul Romaniei. In doua sezoane si jumatate, Harlem Gnohere a inscris aproape cincizeci de goluri, in toate competitiile, in tricoul celor doua mari echipe din Bucuresti, Dinamo si Steaua (FCSB - n. r.)", scrie site-ul despre jucatorul care pe 21 februarie va implini 30 de ani.

Articolul aminteste ca atacantul a marcat in acest sezon de patru ori in Europa League si de 12 ori in campionat, fiind golgheterul Ligii I, iar aceste evolutii au atras atentia a numeroase cluburi.

In urma cu cateva zile, Gnohere a declarat pentru ziaristii belgieni din grupul Sudpresse: "Doresc sa joc in continuare in Europa. Familia mea locuieste si acum la Charleroi, iar daca as avea ocazia sa ma intorc intr-o zi acolo, ar fi ca si cum m-as intoarce acasa. Clubul acesta face parte din mine! Il iubesc atat de mult incat nu as putea niciodata sa joc pentru Standard, de exemplu..."

Charleroi face un campionat foarte bun si este pe locul 2, cand mai sunt patru etape din sezonul regulat.