FCSB - LAZIO, JOI LA PRO TV // Echipa lui Dica incearca sa sfideze matematica! Capitolul la care diferenta este COLOSALA

Desi Steaua este echipa cu cele mai importante investitii in jucatori din Romania, echipa lui Gigi Becali este la ani-lumina de adversara din Europa League.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Mihai Stoica vine la PRO X, azi, ora 22:00 Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X!

Luand in calcul investitiile, Steaua este departe de adversara din 16-imile Europa League, Lazio Roma. Insa la fel ca atunci cand elimina Ajax sau o invinge pe Chelsea pe National Arena, Steaua spera intr-o noua seara de poveste cu 40.000 de fani in tribune.

CIES Football Observatory a publicat luni topul investitiilor in echipele din cele mai tari 5 campionate din Europa. Manchester City este prima cu 878 de milioane de euro, urmata de PSG si Manchester United. In acest clasament, al sumelor investite in actualul lot, Lazio se afla pe pozitia 31 cu 133 de milioane de euro.

In schimb, Steaua a investit de 10 ori mai putin decat Lazio in jucatori - 13.1 milioane de euro! Doar 14 jucatori din lot au fost adusi pe bani de catre Steaua, cei mai scumpi fiind Florinel Coman (3 milioane de euro), Dragos Nedelcu si Denis Alibec (cate 2 milioane de euro).