Efectul CSU la MU! Jose Mourinho se pregateste sa "desconsidere competitia" :))

CSU Craiova a starnit un adevarat scandal in Liga I dupa ce a bagat 4 juniori in teren cu Viitorul, in penultima etapa din campionat. Steaua i-a reclamat la toate forurile posibile, FRF, LPF, DNA, UEFA si aproape tot ce se poate prescurta in maxim 4 litere :)

Oltenii au motivat ca isi odihnesc jucatorii pentru semifinala cu Voluntari din Cupa Romaniei.

Jose Mourinho pare sa adopte strategia CSU si vrea sa bage rezervele cu Crystal Palace, in campionat. United joaca 4 meciuri in 10 zile, cu Tottenham, Southampton, Palace si apoi finala Europa League cu Ajax.

Portughezul a declarat la conferinta de presa ca vrea sa bage rezervele cu Crystal Palace, cu 3 zile inainte de finala Europa League.

Vor fi oare sesizari la UEFA? :)