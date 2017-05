Ultima sansa pentru Mourinho la Champions League! Celta - Man United, joi in direct la Sport.ro | Astazi 19.45 Ajax - Lyon. Echipele de start

18:13

25 - Manchester United have set a new club record for their longest unbeaten run within a top-flight season (25, W13 D12). Streak. — OptaJoe (@OptaJoe) April 30, 2017

Manchester United viseaza in continuare la Champions League! Egalul din ultima etapa din Premier League contra celor de la Swansea, 1-1, practic o forteaza pe Man United sa se concentreze in totalitate pe Europa League, castigatoare acestei competitii urmand sa joace in urmatorul sezon direct in grupele UCL.Man United a ratat de 2 ori Liga in cele 3 sezoane ce au trecut de la retragerea lui Alex Ferguson si o noua ratare (a 2-a consecutiva) ar fi dezastruoasa pentru echipa lui Jose Mourinho, mai ales dupa investitiile uriase facute in jucatori vara trecuta cand a platit sume imense pentru Pogba, Mkhtaryan sau Bailly.De partea cealalta, Celta Vigo nu se mai gandeste nici ea la campionat. A pierdut in ultimele 3 etape si este doar pe locul 11, fiind de mult salvata matematic de la retrogradare. Cupele europene sunt si ele departe astfel ca Europa League ramane principalul obiectiv.551 de goluri s-au marcat pana acum in acest sezon de Europa League - Man United este pe locul 4 la numarul de ocazii create (155), pe primul loc fiind o alta semifinalista, Ajax. United este pe locul 5 si la goluri marcate (21), stand cel mai bine dintre semifinaliste la acest capitol - Mkhtaryan si Zlatan sunt golgheterii lui Mourinho in competitie cu cate 5 goluri. Pogba are 770 de pase reusite in competitie, fiind pe primul loc. United trece prin cea mai lunga serie de meciuri fara infrangere in campionat din istoria clubului, 25.