Cati bani ia Astra dupa participarea in UEL: campioana incaseaza o suma care sa-i asigure viitorul macar pe termen scurt

Astra, campioana en-titre a Romaniei, a parasit si ea competitiile europene, fiind eliminata, aseara, de belgienii de la Genk. Astra era ultima reprezentanta a Romaniei intr-o competitie continentala in acest sezon.

Giurgiuvenii au toate motivele sa fie dezamagiti, acestia reusind doua jocuri destul de bune in fata celor de la Genk. Totusi, exista si o parte buna pentru Astra. Clubul va incasa pentru participarea in UEL o suma care sa ii mai asigure functionarea macar un sezon, in cazul in care patronul Niculae va continua sa lase clubul sa se autofinanteze.

In urma participarii in acest sezon al UEL, Astra va incasa circa 4,4 milioane euro de la UEFA.

Din suma totala, 2,6 milioane euro sunt pentru participarea in grupele competitiei, iar alte 960 de mii euro pentru cele doua victorii si doua remize obtinute acea faza a competitiei. Alte 300 de mii de euro reprezinta premiul pentru ocuparea locului 2 in clasamentul final al grupei, iar inca 500 de mii euro pentru cele doua jocuri disputate in saisprezecimile de finala.

La finalul sezonului, UEFA va atribui si cotele de market pool pentru fiecare formatie participanta.