Becali a facut echipa Stelei IN DIRECT: "Meme mi-a zis sa nu fac asta, ca antrenorul lor e foarte bun! Dar suntem prea puternici"

Stelistii intalnesc Hapoel Be'er Sheva, echipa pe care au invins-o in Israel cu 2-1, in aceasta seara, de la 22:00

Steaua intalneste in aceasta seara Hapoel Be'er Sheva, formatie pe care a invins-o in meciul tur din grupele UEL, in Israel, cu 2-1. Meciul se va disputa de la ora 22:00, pe National Arena si va fi transmis IN DIRECT de ProTV.

Gigi Becali, patronul FCSB, a anuntat, in stilu-i caracteristic, echipa cu care Nicolae Dica va aborda partida. Acesta a dezvaluit ca Alibec va fi titular in avanposturi.

"Normal, o echipa pe care o bati in deplasare, trebuie sa o invingi si acasa. Eu nu am emotii pentru calificare. Si un egal ne ajuta, dar cred ca o sa batem si diseara.



Suntem mai puternici decat am fost la Beersheva! Sunt aceiasi jucatori, dar s-a intarit si mai mult spiritul echipei, s-a intarit relatia de joc.

Alibec, Coman si Man vor fi titulari. Tanase nu va fi, dar va fi Budescu.

In aparare nu stiu. Dica a zis ca Larie sau Momcilovic in aparare.

Meme m-a avertizat sa nu zic echipa la TV, ca antrenorul lui Hapoel e destept. Dar i-am zis ca o zic, ca suntem oricum prea puternici.

La mijloc vor juca Pintilii si Filip", a spus Becali la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

Patronul formatiei ros-albastre a spus ca obiectivul e locul 1 in grupa, dar nu si maximum de victorii.

"18 puncte nu sunt obiectiv, sunt dorinta. Obiectivul e doar primul loc", a adaugat el.