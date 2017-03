AZI 22:00 Roma - Lyon, in direct la Sport.ro. Stanciu si Chipciu joaca acasa, Prepelita joaca la Zlatan acasa

17:17

In afara de Genk, nicio echipa din optimile Europa League nu poate fi sigura de calificare in aceasta seara. Belgienii care au eliminat Astra au castigat in deplasare cu 5-2 si trebuie sa piarda acasa cu 4-0 pentru a pierde calificarea.

Un alt rezultat bun l-a scos Lyon, care a castigat acasa cu 4-2, insa un 2-0 pentru Roma pe teren propriu ar duce echipa italiana in sferturi.

Restul meciurilor s-au incheiat la egalitate sau la cel mult un gol diferenta, asa ca orice se poate intampla in aceasta seara.