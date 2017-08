Avertismentul lui Montella inainte de returul cu CSU Craiova: "Trebuie sa fim atenti!" Ce au patit cei de la Craiova la aterizarea la Milano

MILAN - CRAIOVA, joi, 21:45, ProTV!

VIS pe SAN SIRO! Milan - Craiova, joi, 21:45, in direct la PRO TV!

Antrenorul celor de la AC Milan, Vincenzo Montella, a transmis un avertisment catre propria echipa inainte de partida retur cu CSU Craiova de joi seara, 21.45, in direct la ProTV.

"Nu stiu cum vor juca. Sunt foarte bine organizati, se apara bine si au viteza in atac. Daca nu esti atent, poti avea dificultati. Nu trebuie sa fim neatenti, trebuie sa fim 100%. Maine va conta in primul rand rezultatul, e nevoie sa fim umili. Cu o saptamana in plus, am trecut peste diferentele de fus orar asa ca ma astept la ameliorari in privinta acestui aspect. Fata de meciul tur ma astept si la o mai buna stare mentala" a spus Montella.

Cei de la CSU Craiova au avut probleme din prima clipa la Milano. Bagajele lor au ajuns pe alt terminal iar situatia a fost rectificata dupa mai bine de jumatate de ora.

Craiova a aterizat cu bine, dar a iesit cu 30 min intarziere. Bagajele au fost duse intr-o parte la Malpensa, jucatorii in cealalta parte. pic.twitter.com/EjwVbgubbp — ioana cosma (@IoanaCosma74) August 2, 2017